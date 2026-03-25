Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, un grupo representativo de todos los sectores: amas de casas, empresarias, profesionales, gremialistas y líderes comunitarias, realizaron la primera edición del foro denominado “Mujer con Poder”, donde se desarrollaron diversas ponencias enfocadas en el cuidado y la salud femenina.
El foro “Mujer con poder” contó con la presencia de la ingeniero Sana Rafeh quien explicó “¿Cómo convertirte en una mujer con poder?” y a su vez, destacó la importancia de la figura femenina venezolana, considerada entre las más valiosas y poderosas. En su alocución, la ingeniero Rafeh compartió herramientas para que una mujer se pueda empoderarse y al mismo tiempo invitó a todas las presentes a asumir el reto de ocupar importantes roles en la sociedad
Entre las ponentes que también participaron en el foro destacan las presentaciones de la licenciada Rima Chaaban quien abordo temas relacionado a glándula tiroidea y termostato del cuerpo humano femenino, mientras que el foro “Violencia de género” estuvo a cargo de la doctora Yamilet Solarino. Bajo el título “La Educación, llave maestra para el empoderamiento femenino” la ponente Thais Olegui desarrolló su exposición. Por su parte, Yusmari Ibarreto destacó en su participación el “Liderazgo femenino en estos tiempos”.
Cabe destacar que, durante el encuentro, se entregaron reconocimientos a figuras representantes de la mujer en Venezuela. En este sentido, Rafeh rindió homenaje a todas las mujeres que marcaron historia en el país de diferentes generaciones. También se otorgaron algunas condecoraciones es a figuras como la presentadora y locutora Albani Lozada , el Comité de Damas Árabes de Valencia, y la ponente Yusmari Ibarreto, además de Ana Mercedes joyas.
Para finalizar el foro “Mujer con poder”, cargada de actividades y emociones, la cantante Dayana deleitó a las asistentes con su ingenuidad y su excelente voz.