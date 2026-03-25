Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, un grupo representativo de todos los sectores: amas de casas, empresarias, profesionales, gremialistas y líderes comunitarias, realizaron la primera edición del foro denominado “Mujer con Poder”, donde se desarrollaron diversas ponencias enfocadas en el cuidado y la salud femenina.

El foro “Mujer con poder” contó con la presencia de la ingeniero Sana Rafeh quien explicó “¿Cómo convertirte en una mujer con poder?” y a su vez, destacó la importancia de la figura femenina venezolana, considerada entre las más valiosas y poderosas. En su alocución, la ingeniero Rafeh compartió herramientas para que una mujer se pueda empoderarse y al mismo tiempo invitó a todas las presentes a asumir el reto de ocupar importantes roles en la sociedad