Compartir

El intérprete de «Sapore di sale» y figura emblemática de la música italiana, el cantante Gino Paoli, muere este martes rodeado de sus seres queridos. La familia del artista confirmó el deceso a través de un comunicado oficial, destacando que Gino partió con serenidad en su Génova natal.

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, recordó al cantante como una figura fundamental capaz de convertir la vida cotidiana en melodía.

Paoli, quien debutó en 1959, popularizó himnos internacionales que acompañaron a diversas generaciones durante seis décadas de trayectoria artística.

Muere el Cantante Gino Paoli

Entre sus éxitos más destacados figuran temas como «Il cielo in una stanza» y «Senza fine», consolidándose como un autor de la canción clásica.

Además de su éxito musical, el artista se desempeñó como diputado del Partido Comunista italiano entre los 1987. Su partida deja un legado imborrable en la cultura popular, siendo recordado por su capacidad para expresar la fragilidad humana a través de canciones.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Presidenta (E) Delcy Rodríguez participará en foro de inversiones celebrado en Miami