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Una mujer y un hombre asesinaron a un abuelo en el Zulia por no llevar dinero. El adulto mayor de 93 quedó identificado como Humberto Mario Rodríguez de 93 años de edad. Este murió en el municipio Mara en el estado Zulia

Tras el hallazgo de un cuerpo sin vida de un hombre de más de 90 años, funcionarios de la Delegación Municipal El Mojan, lograron la captura de los autores materiales del asesinato. El cual fue motivado por el intento de robo de los beneficios económicos de la víctima.

El pasado domingo 15 de marzo, alrededor del mediodía, Rodríguez salió de su residencia con normalidad. Ante su inusual demora, sus familiares emprendieron una búsqueda; sin embargo, hallaron el cuerpo del adulto mayor sin signos vitales.

Asesinaron a un abuelo en el Zulia por no llevar dinero

Por lo que las comisiones del Cicpc en coordinación con el Senamecf, realizaron el levantamiento y los estudios forenses. Que arrojaron que la víctima presentaba múltiples heridas causadas por un objeto contundente.

Luego de intensas investigaciones de campo, análisis de evidencias físicas y trabajo técnico – científico, se logró la detención de Elisandra Josefina López López (27); apodada La Guarita y Alberto José Martínez Méndez (32), apodado El Flaco.

Quedaron detenidos

Estos interceptaron al nonagenario con el objetivo de despojarlo del dinero de su pensión y bonos gubernamentales. Al descubrir que la víctima no portaba el dinero en ese momento, decidieron cegarle la vida de manera violenta, propinándole una fuerte golpiza con un objeto contundente.

Elisandra y Alberto, fueron detenidos en el sector Gato Rey, parroquia La Sierrita, municipio Mara, estado Zulia y quedaron a la orden del Ministerio Público.

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