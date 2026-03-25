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471 años cumple la ciudad de Valencia, la capital carabobeña sigue siendo una de las capitales más productivas del país. Nació como un hato, y poco a poco ha ido creciendo hasta ser lo que es hoy en día.

Un día como hoy en 1555 se fundó de la mano del capitán Vicente Díaz quien decidió traer ganado de Margarita y asentar las bases para una nueva ciudad. Primer fue un hato donde Díaz se mudó con sus familiares.

En abril de ese mismo año unos piratas franceses decidieron atacar a Borburata lo que hizo que los pobladores se mudaran a la ciudad de Nueva Valencia. Allí empezó el nacimiento de la ciudad.

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Valencia ha sido capital de Venezuela en tres ocasiones. Esta ciudad, conocida como la Capital Industrial de Venezuela, asumió la capitalidad de la República provisionalmente durante el siglo XIX, específicamente en los años 1812, 1830 y 1858, debido a conflictos políticos y a su importancia estratégica en la región central

La ciudad poco a poco se fue desarrollando, la avenida Bolívar albergaba una cantidad de industrias que estas fueron enviadas a la zona industrial. La ciudad creció y hoy en día cuenta con nueve parroquias.

471 años cumple la ciudad de Valencia

En sus puntos cardinales cuenta con avenidas como autopistas y obras de envergadura. Además de eso de un Metro que cruza la ciudad desde la Plaza de Toros hasta la avenida Bolívar.

Hoy la ciudad nos llama a cuidarla, mantenerla limpia y seguir siendo cada día mejores… desde Noticias24Carabobo le deseamos un feliz cumpleaños a Valencia…

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