Compartir

Nuevas designaciones ante la ONU y Comercio Exterior hizo hoy miércoles 25 de marzo de 2026 la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Coromoto Godoy es la nueva embajadora ante la ONU y Johann Álvarez Márquez ante el Comercio Exterior.

Informó Rodríguez que Coromoto Godoy estará como nueva Embajadora Representante Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Con el compromiso de llevar la voz digna y soberana de nuestro país en el escenario multilateral. Confiamos en su experiencia y amplia trayectoria diplomática para consolidar la presencia de Venezuela en el Sistema de Naciones Unidas, defendiendo nuestros intereses y fortaleciendo las relaciones de cooperación en todos los espacios internacionales”, dijo Rodríguez.

“Expreso mi reconocimiento y agradecimiento a Samuel Moncada, quien ejerció esta responsabilidad desde 2017 y que ahora cumplirá nuevas tareas internacionales”

Designaciones ante la ONU y Comercio Exterior

Rodríguez informó la designación como nuevo Ministro del Poder Popular de Comercio Exterior al economista Johann Álvarez Márquez, experto en el área. Y agradeció a a Coromoto Godoy por su gran labor al frente de este Ministerio.

Álvarez Márquez asume esta responsabilidad en una etapa donde la dinámica comercial global es fundamental para el desarrollo de una economía productiva, diversificada y para el impulso de Venezuela en los mercados internacionales.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas