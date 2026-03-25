ActualidadNacionalPortada

Clima hoy 25 de marzo de 2026 en Venezuela según el INAMEH

By Danny Valdiviezo
0
89
Clima hoy 25 de marzo de 2026 en Venezuela
En Valera, foto: Almary Valera.

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

El clima hoy 25 de marzo de 2026 según el INAMEH nos indica cielos nublados en horas de la mañana. Esto en los estados centrales del país, específicamente en Carabobo, Aragua, Miranda y Caracas. Además de las regiones de los llanos y andinos.

*Venezuela* amanece con cielo parcialmente nublado y áreas despejadas en la mayor parte de su extensión; asimismo, se observa mantos nubosos que propician lluvias o chubascos dispersos especialmente en *Amazonas, Anzoátegui, Monagas, Sucre y Zulia.

Clima hoy 25 de marzo de 2026

Clima hoy 25 de marzo de 2026

Situación General, se prevé nubosidad de fragmentada a parcial en gran parte del territorio nacional; resaltando, formación de mantos nubosos acompañados de lluvias o lloviznas en zonas de *nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro, este de Sucre, Bolívar y Amazonas.

Además del este de Miranda, este de Falcón, Andes y Zulia*, así mismo, no se descartan precipitaciones dispersas en *Llanos Centrales/Occidentales*. De igual modo, pudieran presentarse lloviznas en el centro del país en horas de la noche.

 

Clima hoy 25 de marzo de 2026

Altas temperaturas en varios estados del país, zonas del estado Guárico y la región sur de Anzoátegui como en Bolívar y Amazonas con 37 grados. Centro del país y zonas occidentales con temperaturas superiores a los 34 grados.

Bajas temperaturas en el estado Mérida en horas de la madrugada,  se esperan siete grados para hoy martes. En zonas de montaña del centro del país se esperan 23 grados en horas de la madrugada.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Rescatan aves silvestres y perros de caza en operativo ambiental en Vigirima

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Artículo anterior
Presidenta (E) Delcy Rodríguez hizo nuevas designaciones ante la ONU y Comercio Exterior
Artículo siguiente
Efemérides de hoy 25 de marzo, se inaugura el estadio José Bernardo Pérez
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes