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Las efemérides de hoy 25 de marzo nos recuerda que un día como hoy en 1955 se inauguró el estadio Cuatricentenario, hoy José Bernardo Pérez. El General Marcos Pérez Jiménez cortó la cinta del mismo un día como hoy.

Batalla de San Pedro (1567). Fue un enfrentamiento entre el conquistador Diego de Losada y el cacique Guaicaipuro en las cercanías del río San Pedro, estado Miranda.

Muere Antonio Ricaurte (1814) Militar colombiano, conocido por haberse inmolado en San Mateo, estado Aragua, al volar el parque de armas para impedir que cayera en manos de los españoles. Pero, según el Diario de Bucaramanga, escrito por Luis Perú de Lacroix, edecán de Simón Bolívar, fue el mismo Bolívar quien inventó el mito para entusiasmar a los soldados y atemorizar a los enemigos.

Muere William Colgate (1857) Emprendedor, empresario y filántropo inglés-estadounidense. Fundador de una pequeña fábrica de almidón, Hoy, Colgate-Palmolive Company.

Cierra el Hipódromo de Sabana Grande de Las Delicias, en Caracas (1900). Inaugurado en 1896, está considerado como el primer hipódromo organizado de manera formal en Venezuela.

Nace Johnny Pacheco (1935) Músico, compositor, director y productor dominicano, cofundador junto con Jerry Masucci del sello disquero Fania.

Efemérides de hoy 25 de marzo

Nace Aretha Franklin (1942) Cantante estadounidense. Nace Elton John (1947) | Cantante, compositor y pianista británico.

Se transmite el último episodio de Hechizada (1972). Es una telecomedia estadounidense emitida por la cadena ABC.

Nace Édgar Ramírez (1977) Actor venezolano.

Se inaugura el Hipódromo de Valencia, estado Carabobo, llamado formalmente Hipódromo Nacional de Valencia (1983).

Nace Daniel Dhers (1985) Ciclista profesional de BMX venezolano, medallista olímpico de plata en los juegos de Tokio 2020.

Muere Rocío Dúrcal (2006) Actriz y cantante española.

A la 1:21 p.m. se registra el segundo gran apagón eléctrico en Venezuela, afectando varios sectores de Caracas y 16 estados del país. En hora de la tarde se restituye el servicio, pero, a las 9:45 p.m. se produce otro gran apagón en todo el país (2019).

Día Internacional de los Derechos del Niño por Nacer. Día Internacional del Waffle y Día Internacional de la Vida.

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