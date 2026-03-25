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Fue abatido alias Pistolita en una intervención legal, el hecho ocurrió ayer en el asentamiento campesino Los Samanes al sur de Valencia. La información fue suministrada por la Policía de Carabobo.

Comisiones de la Estación Policial Plaza de Toros del Cuerpo de Policía del Estado Carabobo realizaron una intervención legal en el sector Los Samanes, municipio Valencia, que dejó como saldo un presunto delincuente abatido tras enfrentarse a las autoridades.

El suceso tuvo lugar específicamente en la calle McDonald’s del sector 3, en el Asentamiento Campesino Los Samanes, durante labores de patrullaje preventivo. Destinados a combatir la criminalidad en la parroquia Santa Rosa.

El occiso fue identificado bajo el alias de «El Pistolita», quien era señalado por la comunidad como un peligroso azote dedicado al robo, hurto y extorsión en la zona. Según el reporte oficial, los efectivos avistaron a dos sujetos armados que, al notar la presencia de la comisión, abrieron fuego contra los uniformados.

Abatido alias Pistolita en una intervención legal

La agresión fue repelida por los oficiales, resultando herido «El Pistolita», mientras que su cómplice logró huir hacia una zona boscosa aledaña. El herido fue trasladado de urgencia al CDI Hipólito Unanue, donde ingresó sin signos vitales.

En el sitio del suceso, técnicos de la Coordinación de Investigación de Delitos Contra las Personas del CICPC Valencia procedieron a recolectar las evidencias. Entre las que destacan un arma de fuego tipo revólver calibre .38, tres cartuchos percutidos.

Además de dos sin percutir y dos conchas de proyectil calibre 9mm. El procedimiento fue notificado a la Fiscalía 35° del Ministerio Público con competencia en Derechos Humanos para los trámites legales correspondientes.

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