Compartir

Fue rescatado un ternero en Libertador, al oeste de Carabobo tras caer en una fosa séptica. Los bomberos de ese municipio junto a los vecinos rescataron al animal de 200 kilos, demostrando que toda vida cuenta.

Atendiendo en la calle Telégrafo, sector Campo Carabobo, la unidad Cisterna 08 se desplegó para realizar el rescate de un ejemplar bovino (ternero) de aproximadamente 200 kg, el cual había caído accidentalmente en una fosa séptica de 2.5 metros de profundidad.

El esfuerzo de todos, tanto de los integrantes de la comisión de bomberos como de la comunidad valió para sacar al animal del lugar. El mismo fue rescatado con vida y se espera que la fosa sea tapada pronto para evitar otra caída.

Rescatado un ternero en Libertador de una fosa séptica

Bajo el mando del Sargento Mayor (B) David Herrera, el equipo de 04 efectivos bomberiles ejecutó un plan de extracción segura. Control del terreno baldío para evitar riesgos adicionales. Uso de líneas de seguridad y puntos de tracción coordinados por el personal.

Tras un esfuerzo técnico y de fuerza, se logró llevar al animal a superficie firme, sano y salvo, nuestra comisión dio por culminado el servicio con éxito. Los bomberos además del rescate del animal han estado sofocando varios incendios de vegetación.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas