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Todo está listo y hoy miércoles 25 de marzo Gigantes y Yanquis abren la temporada de Grandes Ligas 2026. El mejor beisbol del mundo sube el telón con este emocionante encuentro entren los equipos de Nueva York y San Francisco.

El esperado Opening Day, tiene un toque especial ya que hace una semana terminó el Clásico Mundial de Beisbol. Todos los equipos han colocado su empeño para ser el ganador en este año.

La temporada es larga, son varios meses buscando las victorias, bateando, empujando carreras y buscando ser el mejor equipo. Ya para mañana se esperan los demás compromisos en otros estadios de Grandes Ligas.

Temporada de Grandes Ligas 2026

Para mañana completan el Opening Day, Mets de Nueva York ante Piratas de Pittsburgh. Cerveceros de Milwaukee contra Medias Blancas de Chicago. Cachorros ante Nacionales, Orioles contra Mellizos.

Astros ante Angelinos, Padres contra Tigres, Rojos ante Medias Rojas, Cardenales contra Rays. Filis contra Rangers, Dodgers ante Arizona y Marineros contra los Guardianes de Cleveland, cierran la primera jornada.

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Por supuesto, veremos muchos venezolanos desde hoy en los encuentros de las Mayores. Como los duelos de Dodgers de Los Ángeles que desde ya salen como favoritos para esta temporada.

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