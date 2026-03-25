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Quedó detenida una mujer en Valencia por el delito de trato cruel continuado. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico mediante sus redes sociales. Quedando la dama a la orden de la instancia requerida.

La dama de 39 años quedó identificada como Yusnai Alejandra Hernández Márquez quien fue capturada en la ciudad por funcionarios del CICPC. Pertenecientes a la Delegación Municipal de Valencia.

Hernández Márques estaba requerida por el Tribunal primero de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control del estado Carabobo. Esta fue entregada a las autoridades del estado Carabobo.

Detenida una mujer en Valencia por trato cruel continuado

Varios cuerpos de seguridad se encuentran haciendo varios operativos en la entidad con el fin de contrarrestar índices delictivos. Esto en distintos puntos de control como paradas de transporte público del estado Carabobo.

En estos operativos se encuentran el CICPC, además de la Policía de Carabobo, diversas policías municipales además de la Policía Nacional Bolivariana. En los 14 municipios del estado Carabobo.

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