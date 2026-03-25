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Yailin La Más Viral detenida en Santo Domingo, República Dominicana, la artista urbana llevaba dos armas de fuego en su vehículo, un Lamborghini color verde. Diego Pesquera de la policía de Santo Domingo dio la información.

Indicó que además de la artista hay otras dos personas más detenidas en este caso. Los cargos presentados ante el Ministerio Público es la posesión de armas por parte de la cantante, ambas con cargadores y todos los accesorios.

En un operativo de seguridad registrado en la capital dominicana, la policía detuvo a la artista en un punto de control donde al revisar el lujoso vehículo encontraron las armas. La artista se encuentra detenida.

Yailin La Más Viral detenida, la policía encontró armas en su Lamborghini

Enseguida los abogados como representantes de Yailin se presentaron en la delegación policial. Hasta ahora se espera por la defensa de ella, como de las personas que estaban en el vehículo.

En el sector conocido como Los Minas iba la cantante de música urbana cuando fue inspeccionada por los uniformados. La situación legal de Yailin ha sido hasta ahora lo que ha generado polémica.

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Las armas encontradas en el carro son las siguientes, una Glock 19 de quinta generación además de otra arma marca Zoraki. Las cuales fueron incautadas por los oficiales y quedaron a la orden del Ministerio Público.

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