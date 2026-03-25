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Un choque de buseta en Guárico contra un árbol dejó varios lesionados, el hecho ocurrió ayer 24 de marzo de 2026. El conductor de una buseta Encava perdió el control de la misma estrellando la unidad de transporte contra un árbol.

El Encava transitaba por las poblaciones de Ortiz y Parapara cuando impactó contra el árbol. Se espera una investigación por parte de las autoridades de tránsito en torno a lo ocurrido.

La parte frontal del bus incluyendo el parabrisas quedó con severos daños al igual que la zona del motor. Al sitio se presentaron autoridades de tránsito para atender a las personas lesionadas.

Llevándolas a centros de salud cercanos, el siniestro vial se suma a los ocurridos en el país en lo que va de mes de marzo. Como hacemos el llamado a conducir con sumo cuidado en las vías del país.

Choque de buseta en Guárico dejó varios lesionados

Lista de lesionados

Patricia Páez, de 30 años, con traumatismo multisistémico. Adrián Adrián, de 41 años, con traumatismo multisistémico. Alfredo Lara, de 42 años, con traumatismo multisistémico. María Tovar, de 24 años, con 37 semanas de gestación, quien presentó traumatismo craneoencefálico moderado. Mailyn Orozco, de 56 años, con traumatismo multisistémico. María Sánchez, de 24 años, con traumatismo multisistémico. Saimar Vilera, de 23 años, con traumatismo multisistémico. Niño de 1 año de edad, con traumatismo multisistémico.

Los mismos fueron trasladados al Hospital Israel Ranuarez Balza de la ciudad de San Juan de Los Morros.

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