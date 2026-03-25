Lo más vistoPortadaRegionesCarabobo

Las réplicas que se han reportado luego del sismo ocurrido la noche del 24 de marzo de 2026

By Redacción Noticias24Carabobo
0
137
sismo ocurrido la noche del 24 de marzo de 2026

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Luego del sismo ocurrido la noche del 24 de marzo de 2026 se han reportado dos réplicas. Estos movimientos telúricos ocurrieron a las nueve de la noche del martes con una magnitud de 1.9 grados.

Dicho epicentro ocurrió en el Dique de Guataparo, teniendo una profundidad de 3.5 kilómetros. El primer temblor tuvo como epicentro el municipio Naguanagua, y luego el municipio Valencia.

Réplicas del sismo ocurrido la noche del 24 de marzo de 2026

Mientras que a las 4:51 minutos ocurrió otra replica, también con un epicentro en la ciudad de Valencia. Este tuvo una magnitud de 2.1 grados en la Escala de Richter con un epicentro a 12 kilómetros al noroeste de Valencia y una profundidad de 16.3 kilómetros.

Hoy también Funvisis reportó un sismo de 2.5 en la Escala de Richter en la ciudad de San Carlos, estado Cojedes. Este tuvo una profundidad de cinco kilómetros y ocurrió a las 7:50 minutos de la mañana. Teniendo como epicentro 32 kilómetros al noroeste de San Carlos.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¿Tembló en Carabobo? Lo que dice FUNVISIS

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Artículo anterior
¿Cómo colaboran las criptomonedas de privacidad y las plataformas de intercambio sin verificación de identidad (No-KYC) para lograr el máximo anonimato?
Artículo siguiente
Choque de buseta en Guárico dejó varios lesionados
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes