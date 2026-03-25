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Luego del sismo ocurrido la noche del 24 de marzo de 2026 se han reportado dos réplicas. Estos movimientos telúricos ocurrieron a las nueve de la noche del martes con una magnitud de 1.9 grados.

Dicho epicentro ocurrió en el Dique de Guataparo, teniendo una profundidad de 3.5 kilómetros. El primer temblor tuvo como epicentro el municipio Naguanagua, y luego el municipio Valencia.

Réplicas del sismo ocurrido la noche del 24 de marzo de 2026

Mientras que a las 4:51 minutos ocurrió otra replica, también con un epicentro en la ciudad de Valencia. Este tuvo una magnitud de 2.1 grados en la Escala de Richter con un epicentro a 12 kilómetros al noroeste de Valencia y una profundidad de 16.3 kilómetros.

Hoy también Funvisis reportó un sismo de 2.5 en la Escala de Richter en la ciudad de San Carlos, estado Cojedes. Este tuvo una profundidad de cinco kilómetros y ocurrió a las 7:50 minutos de la mañana. Teniendo como epicentro 32 kilómetros al noroeste de San Carlos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shirley Varnagy (@shirleyvarnagy)

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