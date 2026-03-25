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El precio del dólar BCV hoy 25 de marzo de 2026 nos indica que la misma se encuentra en la banda de los 460 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar hoy tiene un valor de 462,66 bolívares y el euro en 536,09 bolívares.

Este jueves el valor del dólar será de: 466,60 bolívares y el euro en 540,17 bolívares.

En un costo de 5.156 dólares se encuentra la onza de oro hoy miércoles, la misma sigue subiendo aunque se ha visto un tanto detenida luego de alcanzar los cinco mil dólares. Siguen las inversiones de oro a nivel global.

Hoy el barril de petróleo se encuentra en un costo de 102,47 dólares, este ha ido escalando poco a poco a poco. El conflicto en el Medio Oriente ha mantenido el barril de petróleo en alza, con un mínimo de 99 dólares.

El bitcoin sigue su curso y tiene un costo hoy de 70.724,28 dólares. Este es uno de los indicadores más consultados, pero el mismo sigue sin repuntes tan altos. De hecho, tiene tiempo sin registrar precios mayores a los 80 mil dólares.

Dólar BCV hoy 25 de marzo de 2026, la banca puede ser el motor de la transformación de Venezuela

«Venezuela cayó de pronto en el ojo del huracán y ustedes pueden ser motor de la transformación. Eso va a exigir que se modernicen en sus métodos, su tecnología y sus metas. Si pudieron tener la suficiente agilidad e imaginación para sobrevivir en la adversidad; confío en que podrán florecer ante este nuevo desafío».

Este fue uno de los mensajes que transmitió a los líderes del sistema bancario venezolano la doctora Carlota Pérez, al aceptar el premio «Laury de Cracco», otorgado por la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV) para reconocer el liderazgo femenino en los diferentes ámbitos de la actividad económica y social del país.

Carlota Pérez es una de figuras venezolanas de mayor prestigio internacional en el mundo académico. Como investigadora de calidad internacional ha desarrollado una obra capital para comprender cómo los grandes ciclos tecnológicos transforman las economías, las instituciones y los modelos de desarrollo a escala global.

La obra de esta destacada académica ha contribuido a entender cómo la tecnología y la innovación aplicada contribuyen al desarrollo económico y social. En el año 2020 fue reconocida por la revista Forbes como una de las cinco mujeres economistas más influyentes en su área y en la revista Prospect como parte de los 50 pensadores más importantes en el mundo.

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