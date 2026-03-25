Compartir

Si hay un temblor y vives en un apartamento debes conocer estas normas. En primer lugar no debes usar los ascensores, como debes conocer muy bien las escaleras de emergencia. Recuerda hacerlo con prudencia, sobre todo si vives en un piso donde hay varios vecinos.

El bajar por las escaleras debes hacerlo con mucha seguridad, identifica vigas como zonas seguras. Recuerda que las estructuras son recomendadas a la hora de un temblor fuerte. Ya cuando bajes identifica con tus vecinos una zona segura.

Evita los nervios y la angustia, debes conocer mucho tu edificio, las escaleras de emergencia. Luces de emergencia, entre otros. Debes siempre actuar con mucha seguridad durante esas décimas de segundos.

Es importante hoy en día conocer todo lo que concierne a la cultura antisísmica de esa manera podrás estar preparado para estos eventos. Recuerda que los mismos no son predecibles y pueden ocurrir a cualquier hora.

Hay temblor y vives en un apartamento

Agáchate, Cúbrete y Sujétate: Es la regla de oro para proteger la cabeza y el cuello.

Quédate dentro: Si estás en pisos altos, es más seguro permanecer dentro del departamento que intentar bajar escaleras durante el sismo.

Aléjate de peligros: Mantente lejos de ventanas, espejos, vidrios, bibliotecas, gabinetes altos y la cocina.

Si estás en la cama: Quédate ahí, protege tu cabeza con una almohada.

Identifica estructuras seguras: Colócate cerca de columnas, vigas peraltadas o muros estructurales.

Después del temblor (Evacuación):

Cierra llaves: Corta el suministro de gas, luz y agua si es seguro hacerlo.

Evacúa con calma: Usa las escaleras de emergencia. Nunca uses el ascensor.

Punto de encuentro: Dirígete a la zona segura designada en el exterior del edificio.

Los simulacros

En Venezuela los bomberos como grupos de rescate realizan simulacros para preparar a las personas para esta clase de eventos sísmicos.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas