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Una sexagenaria murió arrollada por un motorizado en Aragua, el triste hecho ocurrió el lunes 23 de marzo en horas de la mañana en la avenida Paramaconi. Nelly Yolanda Escalona Rondón de 69 años de edad.

La dama estaba en la avenida cuando se dirigía a su vivienda ubicada en el barrio San Carlos de Maracay. La mujer fue arrollada por un motorizado, quien supuestamente dijeron los testigos del hecho iba a alta velocidad.

Sexagenaria murió arrollada en Aragua

Enseguida las personas la trasladaron hasta el Seguro de La Ovallera, donde estuvo atendida en el área de trauma shock. Peo debido a las lesiones sufridas murió ayer martes en horas de la mañana. Escalona Rondón era madre de tres hijos.

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La muerte de la dama se suma a las que han fallecido por arrollamiento en esa entidad. Esto en las avenidas Bolívar de Maracay como en Turmero y otros municipios. Hacemos el llamado a los conductores para manejen con prudencia en calles y avenidas.

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