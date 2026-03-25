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El Papa León XIV se reunió con exorcistas ante el auge que está teniendo el satanismo, ocultismo además del esoterismo. El líder de la Iglesia Católica el pasado 13 de marzo recibió en el Vaticano a líderes de la Asociación Internacional de Exorcistas.

La máxima autoridad eclesiástica escuchó las advertencias sobre lo que son las graves secuelas espirituales que están causando estas prácticas en la sociedad moderna. Es por ello que sostuvo la reunión con los representantes de la AIE.

Según el canal EWTN Vatican la asociación le solicitó de manera formal al Papa para que en cada diócesis del mundo esté al menos un sacerdote exorcista. El cual esté debidamente capacitado para dar respuesta a los casos.

Explicaron que los mismos se han incrementado en el mundo, recordemos que la Iglesia Católica y los sacerdotes que estén preparados son los únicos que pueden tratar un exorcismo. Es por ello que la AIE hizo la formal petición.

Papa León XIV se reunió con exorcistas por esta razón

El vicepresidente de la AIE, Francisco Bamonte indicó que muchas personas ante el vacío de atención buscan “soluciones inapropiadas”. Sin saber que esto puede traer consecuencias más graves.

“Ignorar estas preocupaciones deja a muchos sin el consuelo necesario ante un sufrimiento espiritual profundo”, afirmó el religioso tras el encuentro con el Papa. Se espera por la respuesta del Papa.

El Papa pidió que la labor de estos sacerdotes sea como un acto de liberación además de acompañamiento. Dando prioridad a la invocación y a la presencia de Cristo en las personas y hogares.

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