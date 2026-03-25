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El Festival Internacional de Muralismo Ciudad Mural por 471º aniversario de Valencia quedó inaugurado en la capital carabobela. El gobernador Rafael Lacava encabezó el acto cultural con la participación de 11 artistas, 9 venezolanos y dos colombianos.

En un acto celebrado en la Plaza Bicentenario de la ciudad, y en compañía de la Primera Dama del estado Carabobo, Doctora Nancy de Lacava; el mandatario regional señaló la nueva entrega de este evento artístico le aportará a Carabobo y Valencia un nuevo museo a cielo abierto capaz de generar gran interés en propios y visitantes.

«Creo mucho en este arte, es una expresión de rebeldía, irreverencia y una protesta ante las injusticias, los artistas plasman eso, dejan estático el sentir del alma en una pared. Por esa razón, estoy sumamente feliz de tener a estos artistas de nuevo en Valencia creando hermosas piezas», expresó.

Asimismo, destacó que estos encuentros artísticos han permitido aportar un patrimonio cultural a la entidad para que el pueblo pueda caminar disfrutando de increíbles obras, en cumplimiento de las directrices instruidas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas de forma conjunta por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Festival Internacional de Muralismo Ciudad Mural por 471º aniversario de Valencia

«Seguimos incorporando estos activos artísticos al aire libre en nuestra ciudad de Valencia, porque cada vez que logramos incorporar un elemento artístico a todo este patrimonio que hemos venido construyendo en el estado, museos, le hemos literalmente robado un espacio a la desesperanza», agregó.

Lacava también explicó que este proyecto toma como inspiración el Abstract Museum de Ámsterdam en Países Bajos, un espacio de street art de mega formatos, y que puede ser replicado en Carabobo, imprimiéndole la identidad y esencia de la región.

«Las copias no son malas, siempre y cuando usted lo adapte a lo que usted es, a mí me gusta mi ciudad de Valencia, y quiero verla más bonita de lo que ya está», puntualizó.

Homenaje a peloteros carabobeños

Por su parte, la Primera Dama del estado Carabobo, Doctora Nancy de Lacava, indicó que en esta edición, uno de los murales que se realizarán en la calle Colombia, rendirán homenaje a los 10 beisbolistas carabobeños que formaron parte de la selección de Venezuela que se alzó con el título en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

«Este año vamos a honrar al deporte, y que manera de hacerlo que con este mural donde estarán los 10 carabobeños que nos hicieron campeones del mundo en el béisbol», dijo.

A su vez, explicó que durante este festival con motivo del aniversario de la ciudad, los visitantes podrán disfrutar durante toda la semana de eventos musicales, gastronomía, una carrera 5k en el Centro de la ciudad, jornadas de senderismo, entre otras actividades.

«Esto es algo que enriquece a la ciudad y a todos los ciudadanos, porque cuando pasan por esta calle, y ven esas obras de arte, obligatoriamente genera un interés, que sin darse cuenta termina envolviendo a la persona para admirar la pintura», agregó.

De igual manera, informó que este festival estará dentro de los puntos de interés en la Ruta Religiosa Conecta con tu Fe, destinada a recorrer las iglesias de la ciudad de Valencia durante la Semana Santa.

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