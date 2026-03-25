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El Expreso Azul busca mantener su racha perfecta en casa durante la jornada de la Superliga Profesional de Baloncesto hoy. Trotamundos llega a este compromiso vs Guaiqueríes hoy miércoles, con un registro de cuatro victorias sin derrotas en su feudo local.

Con un récord positivo de cuatro y tres en la temporada, el equipo valenciano intentará consolidar su posición en la tabla. Bajo una dirección técnica sólida, Trotamundos ha demostrado una defensa asfixiante y gran cohesión táctica en sus últimos encuentros deportivos.

Trotamundos vs Guaiqueríes hoy miércoles

El duelo contra Guaiqueríes de Margarita está pautado para las siete de la noche en el Forum de Valencia. Las autoridades y la directiva del club coordinaron protocolos de seguridad para garantizar una experiencia familiar y amena para los fanáticos.

Este encuentro representa un símbolo de identidad regional para los carabobeños que acompañan al equipo en cada jornada de la liga.

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