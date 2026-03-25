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Una Camioneta de carga liviana perdió el control y chocó frontalmente contra un comercio en la avenida Juan José Flores. El siniestro involucró a una camioneta Jeep modelo Cherokee que terminó incrustada en la infraestructura del local comercial.

El fuerte impacto ocurrió alrededor del mediodía de este miércoles, dejando daños de consideración tanto en el comercio como en la unidad. Comisiones de los cuerpos de seguridad y rescate se presentaron en el sitio para prestar los primeros auxilios al conductor involucrado.

Camioneta Chocó Contra Comercio

Las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones preliminares para determinar si el exceso de velocidad o una falla originaron el accidente. Expertos evalúan las cámaras de seguridad de la zona para precisar las causas exactas del choque en esta transitada vía porteña.

Afortunadamente, a pesar de la alta afluencia peatonal en el sector al momento del suceso, no se reportaron víctimas que lamentar.

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