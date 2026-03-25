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La víctima identificada como Angélica Beatriz Bermúdez perdió la vida tras recibir una fuerte descarga eléctrica en su vivienda. El trágico incidente ocurrió en el sector Manzanillo, estado Zulia, cuando la joven presuntamente manipulaba su teléfono celular mientras se cargaba, muriendo electrocutada.

Según relataron sus allegados, el suceso se produjo en el momento en que la joven intentó desconectar el cargador. Familiares trataron de auxiliarla rápidamente tras el impacto eléctrico, pero lamentablemente la víctima ya no presentaba signos vitales.

Joven electrocutada con Celular en Zulia

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cadáver.

Hasta ahora las autoridades zulianas mantienen el caso bajo investigación para determinar las causas exactas del fallo eléctrico. Este lamentable hecho ha generado conmoción en la comunidad del municipio San Francisco por la corta edad de la fallecida.

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