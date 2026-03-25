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La plataforma presentó el primer tráiler oficial de la nueva serie televisiva que adaptará los siete libros originales de Harry Potter. El esperado estreno de la saga se adelantará finalmente para la temporada navideña del año 2026 en todo el mundo.

HBO confirmó un nuevo elenco encabezado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, junto a Arabella Stanton y Alastair Stout.

Las primeras imágenes recrean momentos emblemáticos del primer año en Hogwarts, como la selección de las casas por el Sombrero Seleccionador.

Serie de Harry Potter Tráiler

Esta versión televisiva apuesta por una narrativa mucho más extensa que las películas originales, capturando detalles inéditos de la obra literaria. El adelanto visual muestra una estética renovada del Gran Comedor y el encuentro inicial del trío protagonista en el expreso.

La producción ya genera grandes expectativas entre los seguidores del mundo mágico que esperan ver fielmente reflejada la Piedra Filosofal.

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