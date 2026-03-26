Compartir

Un choque entre una moto y un vehículo particular se registró a la altura del kilómetro ciento sesenta y ocho este miércoles en Naguanagua.

El siniestro vial ocurrió aproximadamente a la una y cincuenta de la tarde, movilizando a los cuerpos de seguridad de la entidad.

Como saldo del fuerte impacto, una ciudadana resultó lesionada y requirió atención médica inmediata por parte de las unidades de rescate. La unidad Metro-02 del Instituto Autónomo para el Control, Mantenimiento y Conservación de la Vialidad (Invialca) prestó los primeros auxilios en el sitio.

Posteriormente, la víctima fue trasladada hasta el Hospital Doctor Ángel Larralde de Naguanagua para recibir la evaluación de los médicos especialistas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de INVIALCA | Gestión #Lacava (@invialca)

Choque entre moto y vehículo en Naguanagua

Funcionarios de seguridad vial se mantuvieron en el lugar del accidente para realizar el levantamiento de los vehículos involucrados en el hecho.

Se recomienda a los conductores mantener la máxima precaución al transitar por la Autopista Circunvalación Este para evitar nuevas colisiones durante este miércoles.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Yailin La Más Viral detenida, la policía encontró armas en su Lamborghini