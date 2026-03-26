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La Presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, destacó el creciente interés de inversionistas internacionales de empresas energéticas y sus recurrentes reuniones en Venezuela.

Durante su intervención en la Cumbre FII Priority en Miami, la mandataria informó que empresas de Europa, Asia y EE. UU. han visitado el país. Rodríguez detalló que en los primeros tres meses del año se han concretado más de doscientas treinta y seis reuniones de alto nivel.

La mandataria agradeció la disposición de los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos para establecer una agenda diplomática constructiva este miércoles.

En este sentido, confirmó que una delegación de funcionarios venezolanos se dirige a Washington para formalizar el diálogo político requerido.

Reuniones con empresas energéticas en Venezuela

Asimismo, hizo un llamado a los inversionistas para establecer una comunicación directa sin la intermediación de grandes corporaciones de comunicación.

Este acercamiento busca consolidar un espacio de confianza mutua que permita el flujo de capitales hacia los proyectos estratégicos de la nación.

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