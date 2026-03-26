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Se le dará inicio a La Liga Mayor de Béisbol Profesional. El circuito de verano de la pelota venezolana comenzará el próximo 18 de abril con una campaña histórica de setenta juegos.

La junta directiva de la liga confirmó que esta edición será la más larga en la historia del béisbol criollo. Ocho equipos, entre ellos los actuales campeones Samanes de Aragua y los Marineros de Carabobo, disputarán el trofeo de este año.

El torneo contará con cinco sedes oficiales, incluyendo el estadio José Bernardo Pérez de Valencia y la Ciudad Universitaria de Caracas.

Inicio de la Liga Mayor Béisbol

Se espera que en los primeros días de abril se realice el Draft 2026 para seleccionar a los nuevos talentos.

La liga se ha consolidado como una vitrina importante para prospectos que han logrado firmas millonarias en las Grandes Ligas recientemente.

En esta zafra, 16 compromisos definirán la postemporada antes de llegar a la gran final pautada a siete duelos decisivos.

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