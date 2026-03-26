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La justicia de Argentina dictó este miércoles la libertad bajo medidas cautelares para Braian Paiz y Ezequiel Pereyra, involucrados en el caso de Liam Payne en Argentina.

La jueza Karina Andrade otorgó la excarcelación tras considerar que no existe peligro de fuga ni riesgo para los testigos. Ambos jóvenes son señalados por presuntamente entregar estupefacientes al artista británico días antes de su trágico fallecimiento en Buenos Aires.

Pereyra, quien trabajaba en el hotel al momento del suceso, deberá esperar el inicio del juicio en libertad condicional. Cabe recordar que la autopsia confirmó que Liam Payne murió por politraumatismos tras caer desde un balcón en octubre de 2024.

Caso de Liam Payne en Argentina

Con esta decisión, el caso avanza hacia su fase determinante tras la implicación previa de otros tres individuos vinculados al músico.

Los procesados cumplieron arresto domiciliario hasta este miércoles, mientras concluye la etapa final de la investigación sobre el deceso del artista.

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