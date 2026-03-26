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La joven barcelonesa Noelia Castillo Ramos, recibirá la eutanasia este jueves 26 de marzo tras una larga batalla judicial que llegó hasta instancias europeas.

Noelia Castillo Ramos, de 28 años, tomó la decisión de poner fin a su vida tras convivir con secuelas físicas y emocionales irreversibles. Su historia está marcada por una infancia difícil y una agresión múltiple que la llevó a quedar parapléjica tras un intento de suicidio.

Desde entonces, la joven convivía con un dolor constante y una situación de dependencia extrema que calificó como un sufrimiento insoportable.

Eutanasia de Noelia Castillo Ramos

A pesar de la oposición judicial de su padre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos terminó avalando el derecho de Noelia a decidir sobre si misma. Su madre, aunque manifestó no estar conforme con la situación, aseguró que acompañará a su hija en este tramo final del proceso.

La joven explicó recientemente en televisión que su único deseo es poder irse en paz y dejar de sufrir tras años de lucha.

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