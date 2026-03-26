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Un Spider Man chileno fue capturado en la ciudad de Valparaíso por los carabineros al descubrirse que había amenazado a varias personas. El sujeto se disfrazaba del famoso súper héroe y se ganaba la vida como animador de fiestas o haciendo actos fue capturado.

El hombre tenía un historial de delitos por amenazas además de riñas, desordenes pero como estaba con la máscara poco se imaginaban que el mismo no era tan “héroe” como decían. En un control hecho por los carabineros descubrieron su historial.

El expediente estaba lleno de amenazar a las personas, como de protagonizar peleas callejeras cuando no estaba enmascarado. Causó mucha impresión cuando este fue apresado por la justicia chilena.

Este tiene historial de pleitos, desordenes callejeros durante varias veces. El sujeto estaba vestido del héroe arácnido cuando llegaron los carabineros y lo llevaron a la delegación principal.

Spider Man chileno, uno de los tantos

Cabe destacar que este sujeto es uno de los tantos que se ganan la vida interpretando al famoso héroe del traje azul y rojo. En las principales ciudades chilenas hay muchos hombres que adoptaron ganarse la vida como el Hombre Araña.

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Estos hacen verdaderas acrobacias, como se llegan a guindar de cuerdas simulando tener telas de arañas. Este personaje es visto en varias esquinas, incluso animan fiestas infantiles o de adultos.

Pero este solo que tenía un amplio historial delictivo y tuvo que rendir cuentas a la justicia. Pero muchos de estos se ganan la vida de manera honrada además que han adoptado al personaje como tal en sus gestos y movimientos.

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