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Las paradas más famosas del centro de Valencia en los años 80 y 90 fueron varias, y las mismas estaban siempre llenas. Como siempre el transporte en Valencia es movido y debido a las rutas que hay tenías que bajarte en una y subir a otra, esto si ibas a la avenida Bolívar, Naguanagua o Plaza de Toros.

Una de las paradas muy famosas de aquellos 80 y 90 era la de la ruta de La Isabelica Centro, esta siempre tenía pasajeros. La misma quedaba en la calle Rondón en el cruce con la calle Urdaneta.

Alí podías tomar las camionetas que iban ruta a Parque Valencia, La Isabelica, Santa Inés e Hipódromo. Esta era una de las paradas más concurridas del centro valenciano en aquellos años.

Las paradas más famosas del centro de Valencia en los años 80 y 90

La parada de la Meca del Disco, mejor conocida como La Meca, esta estaba en el cruce las calles Constitución con Vargas a una cuadra de la avenida Cedeño. Allí se tomaba el transporte para Los Guayos, Zona Industrial, Via Estadium José Bernardo Pérez.

Esta parada siempre había ambiente musical, precisamente La Meca era una tienda de discos y cassettes en aquellos tiempos. Había una gran corneta con la música de moda a todo volumen, en la otra esquina estaba la panadería Carla.

La parada de La Universidad, esta se encontraba entre Constitución con Rondón a pocas cuadras de la avenida Cedeño. Allí vimos las famosas “iguanas”, los autobuses verdes de la Universidad de Carabobo.

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Avenida Bolívar y Naguanagua, esta parada estaba justamente en la calle Rondón entre Constitución y Díaz Moreno. Esta también era una de las más concurridas del centro de Valencia.

Las que no murieron

Lara con Ferias, una de las paradas que sobreviven de esos años son los cruces de Lara con Ferias y Cedeño con Bolívar. En ambas tomabas camioneticas para la zona sur, y centro de la ciudad. De igual modo, la parada del Mercacenter, era otra muy concurrida en el centro.

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Todo esto terminó cuando comenzaron a construir el Metro de Valencia en el año 2000 y todas estas paradas tuvieron que ser mudadas. Y desde hace unos años las camionetas ya no transita por el centro valenciano.

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