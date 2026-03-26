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Un rico pastel de carne molida es ideal para hoy jueves, es uno de los platos que más le gusta a la familia. Recuerda siempre variar el menú sobre todo si hay niños como adultos mayores. Busca siempre buenas opciones.

Pastel de carne molida, ingredientes

Para la carne:

500 g de carne molida de res o cerdo (puedes mezclar ambas)

1 huevo

1/2 taza de pan rallado

1/4 taza de leche

2 dientes de ajo, picados

1/2 cebolla, picada finamente

1 cucharada de mostaza

1 cucharada de salsa inglesa (Worcestershire)

Sal y pimienta al gusto

1 cucharada de perejil fresco picado

Para el relleno:

150 g de champiñones frescos, en rodajas

2 tazas de espinacas frescas

1 cucharada de aceite de oliva

2 dientes de ajo, picados

1/2 taza de queso rallado (puede ser mozzarella, gouda o el que prefieras)

1/4 taza de queso crema (opcional para más cremosidad)

2 cucharadas de perejil fresco picado

Sal y pimienta al gusto

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