Un rico pastel de carne molida es ideal para hoy jueves, es uno de los platos que más le gusta a la familia. Recuerda siempre variar el menú sobre todo si hay niños como adultos mayores. Busca siempre buenas opciones.
Pastel de carne molida, ingredientes
Para la carne:
500 g de carne molida de res o cerdo (puedes mezclar ambas)
1 huevo
1/2 taza de pan rallado
1/4 taza de leche
2 dientes de ajo, picados
1/2 cebolla, picada finamente
1 cucharada de mostaza
1 cucharada de salsa inglesa (Worcestershire)
Sal y pimienta al gusto
1 cucharada de perejil fresco picado
Para el relleno:
150 g de champiñones frescos, en rodajas
2 tazas de espinacas frescas
1 cucharada de aceite de oliva
2 dientes de ajo, picados
1/2 taza de queso rallado (puede ser mozzarella, gouda o el que prefieras)
1/4 taza de queso crema (opcional para más cremosidad)
2 cucharadas de perejil fresco picado
Sal y pimienta al gusto
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