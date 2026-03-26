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Ministro Diosdado Cabello: Gobierno investigará rifas promovidas en redes sociales

By Redacción Noticias24Carabobo
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Las rifas promovidas en redes sociales se investigarán dijo el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello. En su programa Con el Mazo

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Las rifas promovidas en redes sociales se investigarán dijo el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello. En su programa Con el Mazo Dando dio la información al respecto de estas rifas.

Informó Cabello que los organismos de seguridad ciudadana se encuentran en investigaciones en torno a una serie de rifas. Indicó que las mismas pudieran estar vinculadas al lavado de dinero.

Desde hace varios días han venido incautando vehículos en algunos estados del país de personas que promovían estos sorteos. De igual modo, se promovían casas en la playa entre otros premios de dudosa procedencia.

Gobierno investigará rifas promovidas en redes sociales

Cabello, expuso que ciertos sorteos ofrecen premios de alto valor, como vehículos de último modelo y propiedades, sin una fuente de financiamiento clara.“ ¿De dónde sacan la plata para comprar esa camioneta?, dijo

“¿Y cómo pagan eso? ¿Y los impuestos? Es una lavadora de dinero, dinero sucio, seguramente vinculado a mafias y narcotráfico”; indicó el ministro. Resaltó Cabello que las acciones se están realizando bajo el marco de la Constitución Nacional.

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