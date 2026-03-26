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Encontraron una osamenta humana en Puerto Cabello, las autoridades iniciaron las investigaciones del caso. El hallazgo fue reportado en horas de la tarde de ayer miércoles 25 de marzo de 2026.

Las personas encontraron un cráneo como parte de un esqueleto humano en una zona enmontada en el sector El Milagrito. Adyacente al urbanismo de La Belisa como a las cercanías del Distribuidor La Belisa en el municipio porteño.

Por el lugar transitaban unas personas que al percatarse de lo encontrado dieron la información a los organismos policiales. Enseguida se presentaron al lugar funcionarios del CICPC como de la Policía Municipal.

Encontraron osamenta humana en Puerto Cabello

Se acordonó la zona para poder iniciar las investigaciones, los restos humanos fueron llevados al Servicio de Medicina Forense. Expertos forenses se encargaran de las investigaciones del caso para establecer la data de muerte.

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Además de analizar los restos dentales, para poder determinar sexo y edad de la persona fallecida. Las autoridades buscarán identificar los huesos encontrados en esta zona de Puerto Cabello.

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