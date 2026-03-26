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El recorrido del Trofeo del Clásico Mundial de Beisbol empezó ya en todo el país, desde ayer la Copa lograda por el equipo venezolano visitará varios estados. El recorrido lo dio a conocer la Federación Venezolana de Beisbol

Esto con el fin de que las personas conozcan el trofeo alcanzado por el equipo dirigido por el mánager Omar López. Es por ello que en cada Plaza Bolívar del país como en otros escenarios estará la copa.

Fevebeisbol además del Ministerio del Deporte como el Ministerio de Interior y Justicia se encargarán del recorrido. Ya el trayecto se inició en la ciudad de Caracas en esta semana de marzo.

“Hay que agradecer a Dios por este regalo maravilloso que nos dio el Team Beisbol Venezuela” dijo Aracelis León. “Su mayor deseo es que todos vean la copa y los niños puedan soñar con alcanzar muchas más para el país”.

Recorrido del Trofeo del Clásico Mundial de Beisbol llegará a Valencia en esta fecha

Hoy jueves el trofeo logrado con una victoria ante Estados Unidos estará en Miranda y el fin de semana se muda para Aragua el viernes. El sábado en La Guaira y el domingo en la isla de Margarita.

“Estos jugadores, Omar (López) con todo el tren ejecutivo que nos acompañó quieren que todos puedan disfrutar de esa Copa y ese triunfo que hace soñar a los venezolanos” dijo Aracelis León.

Según el calendario del recorrido, el 11 de abril llegará el trofeo al estado Carabobo con dos fechas. El 11 de abril llegará al estadio José Bernardo Pérez y el 12 de abril a la Plaza Bolívar de Valencia. El horario de actividades será desde las 10:00 de la mañana a cuatro de la tarde.

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