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Las efemérides de hoy 26 de marzo nos recuerdan el Terremoto de Venezuela (1812). Este evento natural fue señalado por Simón Bolívar y Francisco de Miranda como uno de los causantes de la caída de la Primera República de Venezuela. Ocurrió el 26 de marzo a las 16:37, con una magnitud de 7,7 en la escala de Richter.

Nace Manuel Centurión (1732) Militar y político español.

Batalla Naval de Sorondo (1812).

Muere Leonardo Infante (1826) Militar venezolano.

Muere Ludwig van Beethoven (1827) Director de orquesta, compositor y pianista alemán.

Nace Guccio Gucci (1881) Diseñador de moda Italiano, fundador de la firma de moda Gucci.

Nace Rudolf Dassler (1898) Empresario alemán, fundador de la compañía deportiva Puma.

Nace Nancy Pelosi (1940) Política estadounidense, primera mujer en la historia en ocupar el cargo de presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Nace Larry Page (1973) Empresario estadounidense, cofundador de Google.

Efemérides de hoy 26 de marzo

Se funda el Mercado Común del Sur Mercosur (1991).

Muere David Packard (1996) Ingeniero y empresario estadounidense, cofundador de Hewlett-Packard Company HP, junto a William Hewlett.

Muere Manuel Marulanda Vélez (2008) Guerrillero colombiano, conocido como Tirofijo. Fue cofundador y comandante en jefe de las FARC.

Muere Carlos Márquez (2016) Actor venezolano, uno de los más reconocidos del país. En 1945, junto a su esposa Juana Sujo, fundaron la Sociedad Venezolana de Teatro y el Teatro Los Caobos.

Día Mundial del Clima.

Día Mundial contra la Epilepsia o Día Púrpura.

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