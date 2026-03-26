Compartir

Diosdado Cabello volvió a hablar del aumento del salario en Venezuela, en su programa Con el Mazo Dando indicó cual sería la ruta para lograrlo. Cabello habló que desde el paro petrolero de 2002 comenzaron los problemas económicos.

Indicó que en ese tiempo “se paró la producción petrolera en Venezuela”, y la producción de barriles de petróleo estaba en cero. Esto, dijo afectó la economía venezolana en tiempos de revolución.

Comentó que hubo ensañamiento por parte de algunos presidentes de Estados Unidos contra Venezuela, esto se sumó dañando la economía del país. Es por ello que señaló al expresidente norteamericano Barack Obama.

Diosdado Cabello volvió a hablar del aumento del salario en Venezuela

«Llegaron las sanciones, desde que Obama (expresidente de Estados Unidos), y nos lanzó la amenaza inusual y extraordinaria. Se ensañaron contra Venezuela, todos los que han gobernado Estados Unidos», dijo.

Una vez más habló de las sanciones impuestas por parte de Estados Unidos. «Si levantan las sanciones; nosotros vamos a volver a los tiempos donde Venezuela su pueblo era absolutamente feliz porque tenía un gobierno con qué resolverle los problemas».

“Una cosa es que usted quiera y otra es que no tenga con qué”, dijo. Señaló al sindicalista Carlos Ortega de estar en las marchas de la oposición y dijo que es un inmoral. Dijo que ortega se había robado las prestaciones de los trabajadores.

“Vamos a buscar la plata”

Comentó que hay que buscar el dinero: «¿Dónde está la plata pues? Vamos a buscar la plata». Agregó que «si tuvieramos la plata, no digo una vez, dos veces. Se aumentaría el salario en el país”.

Resaltó la labor de Nicolás Maduro al frente de la presidencia y dijo que por ello se crearon los bonos. Y dijo que actualmente esa labor la lleva la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.

Finalmente aseguró que «si nos levantan las sanciones, no solo superaremos este problema, si no que adquiriremos el gran compromiso de entregarle a nuestro pueblo; todo el poder que necesita».

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas