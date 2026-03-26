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Una pareja realizaba trabajos dentales sin el debido permiso y quedaron detenidos en el estado Anzoátegui. La información la dio a conocer el comisario Douglas Rico en sus redes sociales.

Quedando los detenidos a la orden del Ministerio Público de esa entidad. Funcionarios de la Delegación Municipal Boca de Uchire, realizaron la detención de George Elías Khassale Sierra (25) y, Nahomy Nazareth Atriago Márquez (25), por intrusismo.

Se pudo conocer que la pareja, se dedicaban a realizar trabajos dentales, sin la debida certificación y permisología sanitaria otorgadas por los organismos competentes. Poniendo en riesgo la salud de quienes confiaban en sus labores.

Trabajos dentales sin el debido permiso

Al ser detenidos se les ubicaron distintos implementos utilizados para tratamientos dentales, siendo puestos a la orden del Ministerio Público. Este caso se suma a los que se han denunciado en redes sociales.

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