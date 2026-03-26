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Irán atacó centro militar israelí dijeron los Guardianes de la Revolución Islámica. Hoy jueves los persas atacaron objetivos de Israel, entre ellos un centro militar en la operación que lleva por nombre Verdadera Promesa 4.

«El centro militar de control del mando de los territorios ocupados y las industrias asociadas a la infraestructura nuclear en el sur del mar Muerto fueron atacados; en un ataque selectivo y coordinado», dijo el comunicado de los GRI.

La operación iraní de hoy fue más fuerte contra objetivos de Israel, con drones kamikaze. Donde se empleó combustible sólido y líquido. Dicha operación dijeron los Guardianes se hace en represalia de Estados Unidos como de Israel.

«Pueblos musulmanes y los oprimidos del mundo. El gran Eje de la Resistencia, con 230 operaciones exitosas en las últimas 24 horas, registró los ataques más extensos en la historia de la guerra contra objetivos estadounidenses y sionistas, con la ayuda de Dios y las oraciones de los oprimidos del mundo», explicaron en el comunicado.

Irán atacó centro militar israelí e impactan objetivos estadounidenses

Explicaron los persas que se destruyeron objetivos de Estados Unidos con drones kamikaza. Atacando en distritos de Arifyan y Al-Jay en Arabia Saudita. Como en la zona de Bahrein donde atacaron hangares de combate.

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