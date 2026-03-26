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El precio del dólar BCV hoy 26 de marzo de 2026 nos indica que la divisa se mantiene en la banda de los 460 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar hoy tiene un valor de 466,60 bolívares y el euro en 540,17 bolívares.

Para mañana viernes el dólar estará en 468,51 bolívares y el euro en 541,19 bolívares.

La onza de oro sigue su andar en alza y hoy se ubica en 5.182 dólares, este indicador ha estado en mucho movimiento en los últimos días. El gramo oscila en la actualidad en un precio de 168,56 dólares.

El barril de petróleo debido al conflicto en el Medio Oriente se encuentra en un precio de 102,67 dólares. Este ha estado en alza y pudiera seguir esta semana, hasta que cesen los conflictos en esa zona.

En un monto de 71.261,93 dólares se encuentra el precio del bitcoin hoy. Este indicador ha estado con leves repuntes luego de llegar a 62 mil dólares hace unas semanas, parece encaminado a recuperase.

Dólar BCV hoy 26 de marzo de 2026, Repsol proyecta triplicar su producción petrolera en Venezuela para 2029

La energética española Repsol ha diseñado una hoja de ruta estratégica para triplicar su bombeo de crudo en territorio venezolano durante los próximos tres años.

El plan contempla escalar desde los niveles actuales hasta una meta de 150.000 barriles por día (bpd) mediante un esquema de inversión sostenido que fija su primer hito en los próximos doce meses, período en el que la compañía espera registrar un incremento del 50% en su producción nacional.

Esta expansión se sustenta en el marco de las licencias operativas que han permitido a la multinacional retomar un rol más activo en sus empresas mixtas con PDVSA, destacando su participación en activos clave como Petroquiriquire.

La viabilidad de este crecimiento productivo está estrechamente ligada a la estabilidad del entorno operativo y a las reformas legales que hoy otorgan a los socios extranjeros un mayor control sobre la gestión de los proyectos y la comercialización del crudo.

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