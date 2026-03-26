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¡Atentos!, Suman nuevos números telefónicos de Gasdrácula en Carabobo

By Danny Valdiviezo
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números telefónicos de Gasdrácula en Carabobo

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Danny Valdiviezo
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Suman nuevos números telefónicos de Gasdrácula en Carabobo para atender a la población. La corporación del gas en el estado Carabobo agregó nuevos números para de esa manera tener mayor interacción con la población.

La corporación del gas busca atender a la población de los 14 municipios con el servicio del gas. Es por ello que ampliaron con más números para que las personas tengan el respaldo a la hora de solicitar la bombona.

números telefónicos de Gasdrácula en Carabobo

Números telefónicos de Gasdrácula en Carabobo

Ahora serán seis números, más las redes sociales de la empresa, como lo es en Instagram @Gasdrácula. Donde además explican las zonas atendidas, las bombonas entregadas como todo lo concerniente al gas.

Gasdrácula busca llegar a todos los rincones del estado Carabobo con las entregas semanales de los cilindros.

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