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Suman nuevos números telefónicos de Gasdrácula en Carabobo para atender a la población. La corporación del gas en el estado Carabobo agregó nuevos números para de esa manera tener mayor interacción con la población.

La corporación del gas busca atender a la población de los 14 municipios con el servicio del gas. Es por ello que ampliaron con más números para que las personas tengan el respaldo a la hora de solicitar la bombona.

Números telefónicos de Gasdrácula en Carabobo

Ahora serán seis números, más las redes sociales de la empresa, como lo es en Instagram @Gasdrácula. Donde además explican las zonas atendidas, las bombonas entregadas como todo lo concerniente al gas.

Gasdrácula busca llegar a todos los rincones del estado Carabobo con las entregas semanales de los cilindros.

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