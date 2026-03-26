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Detenida por desfalcar la empresa para la que laboraba en La Guaira

By Redacción Carabobo
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Detenida por desfalcar la empresa para la que laboraba en La Guaira
Foto: CICPC/Douglas Rico.

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Una mujer quedó detenida por desfalcar la empresa para la que laboraba en La Guaira. La información la dio a conocer el comisario Douglas Rico a través de sus redes sociales hoy jueves 26 de marzo.

Tras una rigurosa investigación técnico-científica realizada por funcionarios de la Delegación Municipal La Guaira. Lograron la identificación y aprehensión de una trabajadora de una empresa en La Guaira, quien, valiéndose de sus funciones como administrador, desfalcó parte de las ganancias.

Las investigaciones determinaron que Yesenya De Lourdes Vásquez Cárdenas (32), quien desempeñaba funciones como administrador de la citada empresa. Se valió de su cargo y de la confianza depositada para acceder de manera total a las plataformas bancaria.

Detenida por desfalcar la empresa para la que laboraba en La Guaira

Desde hace varios meses sustrajo dinero, apoderándose de 8 millones 100 mil 076 bolívares y, 3 mil 708 dólares en efectivo. Los cuales correspondían a viáticos y bonos de transporte, que utilizó en beneficio propio.

Siendo detenida en la avenida Soublette, parroquia Maiquetía, municipio Vargas, estado La Guaira, quedando a la orden del Ministerio Público.

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SourceDouglas Rico/CICPC
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