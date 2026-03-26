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CAI Carabobo realizó más de 800 atenciones odontológicas durante mes de marzo. Con el objetivo de brindar una atención oportuna a la población neurodivergente en materia de salud, se realizaron un total de 853 atenciones a través de la jornada de odontología del mes de marzo.

Organizada por la Gobernación del estado Carabobo, a través del Centro de Atención Integral para Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad (CAI Carabobo). Durante esta jornada destinada a garantizar una salud bucal óptima a los beneficiados, se incluyeron aspectos preventivos con actividades pedagógicas y recreativas.

Así como contaron con la participación de estudiantes de la carrera de odontología, tanto de posgrado como residentes de la Universidad José Antonio Páez (UJAP) y de la Universidad de Carabobo (UC), quienes atendieron con la mejor actitud a cada uno de los jóvenes que acudieron a este operativo.

A su vez, el personal sanitario y de recreación trabajó de forma articulada para realizar dramatizaciones dirigidas a los niños, niñas y adolescentes con alguna condición neurodivergente, para explicar de forma didáctica los pasos para mantener una adecuada higiene dental.

CAI Carabobo realizó más de 800 atenciones odontológicas

Las mencionadas atenciones permiten que la juventud con alguna discapacidad tenga la posibilidad y facilidad de recibir de manera gratuita chequeos y tratamientos relacionados a mantener la salud bucal, en cumplimiento con los lineamientos emanados por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutados de manera articulada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Estas actividades de odontología se continuarán efectuando cada mes con el fin de establecer registro y control de los niños en el aspecto bucodental.

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