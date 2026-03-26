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Por presunto hurto en Naguanagua dos sujetos quedaron detenidos. Funcionarios Adscritos al Servicio de Investigación Penal de la Policía Municipal de Naguanagua, lograron la Aprehensión de dos ciudadanos por el delito de Hurto en el Sector Las Quintas.

Gracias a un oportuno llamado de alerta por parte de la comunidad, se informó sobre la presencia de dos sujetos en la parte alta de una vivienda. Intentando hurtar un aire acondicionado.

De inmediato, se conformó una comisión al mando del Comisario del CICPC, Daniel Ardila, Director del Servicio de Investigación Penal Naguanagua. Para Realizar Recorridos en la zona, análisis de registros fílmicos.

Por presunto hurto en Naguanagua quedaron detenidos

Y con el valioso aporte de testigos, se logró la Aprehensión de estas personas y la recuperación de una unidad de aire acondicionado. Cabe destacar que estos sujetos mantenían en zozobra a los residentes.

Ya que su modus operandi consistía en ingresar sigilosamente a las platabandas de las viviendas para, con habilidad y destreza. Cortar tuberías de cobre y apoderarse de las unidades de aire acondicionado, para luego comercializarlas en el mercado Clandestino.

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