Compartir

Detenido resultó un ciudadano identificado como Ezael R. por funcionarios de la Policía Municipal tras ser denunciado por violencia de genero en Guacara.

La captura se produjo luego de que la pareja del señalado acudiera a las autoridades para reportar lesiones en diversas partes de su cuerpo.

Detenido por violencia de género en Guacara

En tal sentido, se pudo conocer que el cuerpo policial de Guacara reiteró su compromiso con la seguridad de las mujeres, asegurando que no permitirán actos de violencia en la jurisdicción. Tras el procedimiento, los oficiales pusieron al ciudadano a la orden de la Fiscalía 16 del Ministerio Público del Estado Carabobo.

Los organismos de seguridad ciudadana invitaron a la población a denunciar cualquier tipo de abuso doméstico para garantizar la integridad de las víctimas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por POLICIA MUNICIPAL GUACARA (@poliguacara)

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Por presunto hurto en Naguanagua quedaron detenidos