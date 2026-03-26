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Bajo el mando del «Patrón», La Vinotinto debuta en su gira por Uzbekistán enfrentando a Trinidad y Tobago este 27 de marzo en el FIFA Series 2026.

El combinado criollo se encuentra en el corazón de Asia Central para disputar este torneo oficial organizado por el máximo ente del fútbol mundial. Venezuela busca sacudirse el trago amargo tras quedar fuera del repechaje mundialista y comenzar un proceso de renovación táctica este viernes.

El primer compromiso de esta doble fecha será ante el conjunto trinitense en el Estadio Paxtakor Markaziy de la ciudad de Taskent.

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La Vinotinto debuta en la FIFA Series

Oswaldo Vizcarrondo ya dirigió las primeras sesiones de entrenamiento con el objetivo de devolverle la competitividad al equipo nacional.

Posteriormente, el seleccionado venezolano cerrará su participación frente al anfitrión del torneo el próximo lunes 30 de marzo.

La afición venezolana deberá madrugar a las seis de la mañana para presenciar el inicio de esta nueva etapa futbolística.

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