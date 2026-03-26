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Capturan en El Llanito y San Cristóbal a solicitados por Carabobo

By Lubin Molero
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Solicitados por Carabobo fueron capturados
Foto: Cortesía

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El CICPC logró la ubicación y captura de dos sujetos solicitados por la justicia de Carabobo que intentaban ocultarse en otras entidades.

En la Delegación Municipal El Llanito, los funcionarios capturaron a José Gregorio Milla López, de treinta y dos años. 

Solicitados por Carabobo fueron capturados

Milla López era solicitado por el Juzgado Segundo de Control de Carabobo por los presuntos delitos de estafa calificada y asociación para delinquir.

Por otro lado, en la Delegación Municipal San Cristóbal, se practicó la detención de Pedro Anderson Ruiz Díaz. El ciudadano de 34 años de edad, estaba requerido por el Juzgado Noveno de Control de Valencia por el presunto delito de homicidio.

Ambos sujetos intentaban evadir a las autoridades carabobeñas desplazándose hacia la capital y la zona fronteriza del país.

 

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Otros resultados del operativo

Además de estos casos vinculados a Carabobo, el Cicpc reportó en Guárico la captura de José de Jesús Rodríguez, solicitado por homicidio actualmente. Así mismo, en la Delegación Municipal Calabozo, fue aprehendida Johanna Carolina Beroes, de 25 años, por el delito de trato cruel.

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