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El Ministerio de Educación confirmó que el periodo de descanso en clases por Semana Santa, arrancará este lunes 30 de marzo en todas las instituciones.

Los estudiantes de todo el país disfrutarán de un receso académico que se extenderá formalmente hasta el viernes 3 de abril.

Esta pausa escolar busca que los alumnos compartan en familia y fortalezcan los valores ciudadanos durante los días de asueto. El regreso a las clases está pautado para el lunes seis de abril, marcando el inicio del último momento pedagógico.

Descanso de Clases en Semana Santa

Docentes y estudiantes se reencontrarán en las aulas para culminar los proyectos de aprendizaje y las evaluaciones finales de este segundo momento.

Esta etapa final del calendario escolar 2026 será clave para el cierre académico exitoso de todos los niveles. Las autoridades educativas invitaron a la comunidad estudiantil a disfrutar este descanso con responsabilidad en todo el territorio nacional.

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