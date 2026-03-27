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Oscar Núñez falleció este lunes tras voltear por accidente un tractor en el municipio Tinaquillo, estado Cojedes. El siniestro ocurrió en el sector El Bajío, cuando el trabajador operaba un tractor marca Ford modelo 6.600, año 1980 que perdió la estabilidad.

Cuerpos de seguridad y rescate acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios y trasladar al herido de urgencia. Núñez fue ingresado al Hospital Joaquina de Rotondaro, donde lamentablemente falleció debido a un traumatismo craneoencefálico severo.

Falleció tras voltear tractor en Cojedes

El informe médico detalló que el paciente también presentó fractura de cinco arcos costales y un edema pulmonar grave.

Autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas que provocaron el vuelco de la unidad pesada. Organismos preventivos reiteran el llamado a la precaución al operar este tipo de vehículos de carga en zonas rurales.

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