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La Presidenta (E) anunció que desde el lunes 30 de marzo hasta el viernes 03 de abril no habrá actividades para el sector público, quedando libre en Semana Santa, así como las escuelas y universidades.

Desde Nueva Esparta, la mandataria dio la información:

«He decretado día de asueto lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para todo el sector de la educación y para los ministerios actualmente».

La medida responde a un plan de ahorro de energía eléctrica, ya que el país enfrenta una demanda de la misma, así como fuertes olas de calor.

«Venezuela atraviesa los cuarenta y cinco días de mayores temperaturas del año», explicó Rodríguez al detallar la presión sobre el sistema eléctrico.

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Semana Santa libre para el sector público

La Presidenta aclaró que el crecimiento económico y la emergencia climática dispararon los focos de incendios forestales y el consumo nacional.

A pesar del descanso, la mandataria recordó que los servicios básicos esenciales y el sector salud se mantienen activos en sus operaciones.

«Que la semana mayor sea para la visita a los templos, a las playas, a las montañas y a los llanos»

señaló Rodríguez al finalizar su anuncio.

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