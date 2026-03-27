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Una unidad de transporte público que cubría la ruta Valencia-Barinas sufrió un accidente la tarde de este jueves en la Troncal 005, del estado Cojedes.

El siniestro vial se registró específicamente frente a la finca Los Mangos, en el municipio Anzoátegui, cerca del puente Onoto. El autobús perteneciente a la línea Chirgua, identificado con la placa 6020A1, se desplazaba en sentido Acarigua-San Carlos al momento del fuerte impacto.

Accidente de ruta Valencia-Barinas

Según el reporte de las autoridades en el sitio, el accidente fue provocado por el estallido del neumático delantero derecho de la unidad. Esta falla mecánica repentina causó que el conductor, identificado como José Nieves de 55 años, perdiera el control del volante.

El bus terminó colisionando violentamente contra un montículo de tierra ubicado al costado de la carretera, lo que generó pánico entre los pasajeros que se dirigían hacia el occidente del país.

Amplía lista de lesionados

Tras el choque, se activó un despliegue de emergencia que involucró a múltiples funcionarios de diferentes cuerpos. Se pudo conocer que Ambulancias, policías estadales y vehículos particulares, permitió el traslado de los quince heridos hacia el Hospital Doctor Egor Nucete de San Carlos.

Entre los lesionados que recibieron atención médica se encuentran: Omaira Palacios (54), Ramón Sánchez (84), Elizabeth Herrera (39), Wilfredo Piñero (63), Josnely Velázquez (20), Eugenia Quintero (17), José Camacho (60), Freyelbe Ramírez (20), Eliazar Villanueva (44) y Arianna Piñero (25). También resultaron afectados los jóvenes Iliannys (17) y Cristian Romero (22), junto a Melvis Yépez (45).

Tanto el chofer de la ruta Valencia-Barinas como el colector, identificado como Jesús Fernández de 45 años, también presentaron lesiones de diversa consideración.

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